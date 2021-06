Weisz Fanni mindenkit meglepett, mikor hirtelen szakított exférjével. Látszólag váratlan volt a döntés, hiszen rendkívül boldognak tűntek. Úgy tűnik azonban, hogy az igazi harmónia egy másik férfi oldalán jött el a modell életébe, és minden a helyére is került: ez a kiegyensúlyozottság pedig a kinézetén is meglátszik.

Weisz Fanni és egykori férje, Hajmásy Péter tavaly nyáron tudatták közösségi oldalukon, hogy házasságuk véget ért. A boldognak tűnő kapcsolat vége nagyon váratlanul érte a rajongókat, de a közeli ismerősöket már kevésbé. Azóta pedig nagyot fordult a világ Fannival: új szerelem érkezett az életébe, és a családjához is visszatalált.

Mint ismert, Nádai Anikó és Weisz Fanni párt cseréltek, és úgy tűnik, mindketten boldogok a váltástól. Weisz Fanni olyannyira, hogy míg korábban csontsoványsága miatt folyamatosan aggódtak érte a rajongói, mostanra sikerült felszednie néhány kilót, ami nagyon jól áll neki!

"Híztam öt kilót, amin magam is elcsodálkoztam. Hat éve pajzsmirigy-alulműködésem van, emiatt mindennap gyógyszert kell szednem, de a stressz sem volt jó hatással rám. Hiába ettem, semmi nem maradt meg rajtam. Most kiegyensúlyozott vagyok, jókat eszem, csökkentették a gyógyszeradagomat is. Ezeknek együtt köszönhető, hogy elkezdtem kicsit hízni. Remélem, azért nem leszek duci..." - mondta a Ripostnak Fanni, aki önmagát hibáztatja azért, hogy korábban eltávolodott a családjától.