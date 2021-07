Adele újabb villát vásárolt meg Beverly Hills legelőkelőbb helyén. Az énekesnőnek mostanra ez a harmadik luxus villája. Gyakorlatilag, lassan az egész utca az övé lesz. A környéken szinte csak világsztárok laknak, így egyértelmű, hogy neki is ott a helye.

Adele a Hidden Valley úti rezidenciát még 2016-ban vette meg, ebben négy háló- és hat fürdőszoba található. 2019-ben megvette az ezzel szemben található épületet is, most pedig úgy döntött, hogy lecsap a közvetlenül az első mellett találhatóra is. Amit az egyik legjobb barátnőjétől, Nicole Richie-től azaz, Lionel Richie nevelt lányától vett meg - írta a The Sun.