Zimány Lindát és Budavári Fülöpöt, a fiatal influenszert már többször is lehetett együtt látni. Mivel a fotókon izzik köztük a levegő és a jelek szerint jól érzik magukat egymás társaságában, így nem csoda, hogy a rajongóknak megfordult a fejében, vajon egy pár alkot-e a két modell. Budavári Fülöp most megtörte a csendet és a Borsnak nyilatkozott Lindával való kapcsolatáról:

Lindával több éve barátok vagyunk, ez az utazás most is leginkább a munkáról szólt. Pár éve ismertük meg egymást, amikor egy közös projekten dolgoztunk, aztán most, hogy a pandémia alatt mindketten otthon ragadtunk, sok időt töltöttünk együtt. A barátságunk sokkal bensőségesebb lett, de nincs köztünk több."

Budavári Fülöp egyébként a TV2 legújabb felfedezettje, aki a Ninja Warrior online riportereként lesz majd látható.