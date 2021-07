Tóth-Zsiga Nóra nem gondolta volna, hogy ő kapja meg a szerepet, mivel sok ismert színésznővel volt versenyben. Úgyhogy nagyon meglepődött, amikor harmadik körre is visszahívták és nem akart hinni a fülének, amikor végül őt választották a karakter megformálására.

A színésznő rengeteget tanult az elmúlt öt évben, amiért örökké hálás lesz. Faragó Mónika még a valós jellemét is átformálta kicsit, jót tett neki, hogy a kamerák előtt olyasmit is megtehetett, amit a valóságban talán sose tett volna meg. Így nem csoda, hogy az utolsó forgatási nap őt is nagyon megviselte.

Az utolsó nap előtti éjszaka éppen úgy nem aludtam, ahogyan az első előtt sem. Azóta számtalanszor visszanéztem a felvételt, amit a többiek készítettek az utolsó jelenetemről és mindannyiszor el is eredtek a könnyeim. Ez persze pont így történt akkor is, amikor utoljára állt le a kamera. Mindannyian megkönnyeztük azt a pillanatot" - mesélte Nóra a Ripostnak, és azt is hozzátette, hogy most egy hatalmas búcsúbulira készülnek. Azt is tervezik, hogy minden évben összejönnek majd, hogy visszaidézzék az együtt töltött éveket.

Kapcsolódó cikkek: