Meglepő kijelentést tett Jacek Olczak, a világ egyik legnagyobb dohányipari cégének, a Philip Morris Internationalnak (PMI) a vezérigazgatója.

"Minél előbb eltűnik a cigaretta a világból, annál jobb lesz az emberiségnek."

A PMI birtokolja többek között a Marlboro, a Virginia Slims, a Benson & Hedges, a Philip Morris és a Chesterfield cigaretta márkákat, valamint az ő tulajdonában van az elmúlt években hatalmas népszerűségnek örvendő IQOS nevű elektromos cigi is.

Olczak most az Egyesült Királyság kormányát szólította fel, hogy tiltsa be egy évtizeden belül a cigarettákat: véleménye szerint úgy kellene kezelni ezt a problémát, mint a benzines autókét, amelyeknek értékesítését szintén megtiltják 2030-tól - írja a The Guardian.

Bár úgy tűnhet, hogy Olczak saját maga és a cége ellen beszél a fenti kijelentésével, de a valóság kicsit bonyolultabb ennél, hiszen a PMI IQOS-a jelenleg hatalmas népszerűségnek örvend. A cég azzal reklámozza az e-cigit, hogy ellentétben a hagyományos párjával, nem égeti a dohányt, hanem csak melegíti; reklámjuk szerint pedig kátrány nélkül juttatja a szervezetbe a nikotint.