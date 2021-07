Mena Suvari 1999-ben kapott Oscar-díjat az Amerikai szépségben játszott szerepéért. A színésznő sokáig nem beszélt élete árnyoldaláról, de legújabb memoárjában kegyetlenül őszintén vallott fiatalkoráról, ami finoman szólva sem volt problémamentes: ő is szexuális erőszak áldozata lett.

Könyvében így írt a történtekről:

12 és 20 éves korom között rendszeresen szexuális bántalmazás áldozata voltam (...) Amikor először megtörtént, azon a napon meghalt egy darab belőlem

- vallotta be a most 42 éves színésznő a People magazinnak. Mena azt is elárulta, hogy először bátyjának egy jó barátja, KJ volt a bántalmazó. Suvari a borzalmak miatt 15 évesen Hollywoodba költözött, de alig két év múlva ott is kihasználta egy nála kilenc évvel fiatalabb férfi.

"Tylerrel három évig voltam együtt, ám ezalatt szexuálisan és érzelmileg is bántalmazott. Kihasznált, szórakozott velem, kurvának hívott. Én meg azt hittem, ilyen egy kapcsolat (...) – emlékezett Suvari, aki a kapcsolat alatt kábítószerfüggő lett, és hosszú évekig képtelen volt megszabadulni függőségétől. A színésznő egyébként 2018-ban ment férjhez harmadszor.