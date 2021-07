A júliusi kánikulával hivatalosan is elindult a nyári főszezon, és a hosszú bezártság után még többen vágyunk rá, hogy egy napsütéses vízparton töltsük a szabadságunkat. A forróságban különösen fontos, hogy még több figyelmet szenteljünk a bőrünknek, ami ilyenkor extra hidratálásra, vitamindús szérumokra és könnyed textúrákra szomjazik. Erre is létezik megoldás a természetben, így a gondosan megválogatott növényi hatóanyagokkal még tovább fokozhatjuk bőrünk nyári ragyogását.

A szép és egészséges bőr alapja a megfelelő hidratáltság, amelyet két tényező határoz meg: a megfelelő bőrápoló készítmények használata és az elegendő mennyiségű vízfogyasztás. Különösen igaz ez nyáron, amikor a szélsőséges időjárás próbára teszi a felhám természetes ellenállóképességét. A melegebb hónapokra könnyedebb szérumokat, gélkrémeket, habkrémeket ajánlanak a kozmetikusok, melyek úgy táplálják és hidratálják a bőrt, hogy közben nem nehezítik el azt.

A magas vízmegkötő képesség mellett az is fontos, hogy optimális vitamintartalmú termékeket használjunk. A szokásos krémjeink mellett boostereket is érdemes beiktatnunk a nyári rutinunkba, mivel ezek nemcsak a bőr felületén hatnak, hanem annak alsóbb rétegeiben is, így beindítják a bőr aktív működését, megerősítve és megsokszorozva a mellettük használt natúrkozmetikumok hatását.

8 alapvető bőrápolási tipp nyárra:

1. Keressük fel a kozmetikusunkat!

Fontos, hogy megfelelően kitisztított és jól táplált bőrrel kezdjük a nyaralást. Ugyanis a szennyeződések a napozás hatására szinte „beleégnek" a pórusokba, így növelve a gyulladás és a pigmentfoltok kialakulásának veszélyét. Kozmetikusunk megfelelő elektrokozmetikai eszközökkel tudja a bőr mélyebb rétegeibe juttatni a szükséges hatóanyagokat, valamint a bennük található A-C-E-F vitaminokat, flavonoidokat és karotinoidokat, amelyekkel táplálja és felkészíti bőrünket a nyári napsütötte időszakra.

2. Szabadítsuk meg hetente egyszer a bőrt az elhalt hámsejtektől!

A rendszeres radírozással felfrissítjük a fáradt bőrt és előkészíthetjük a tápláló termékek hatékonyabb beszívódására. Az arc bőre gyengédebb radírt igényel, míg a testre használhatunk durvább szemcseméretűeket, erőteljesebb fajtákat is. Tévhit, hogy bőrünknek jót tesz a mindennapi radírozás; maximum heti egy alkalommal ajánlott.



3. Kerüljük az erős kémiai hámlasztást!

Fontos, hogy a nyári szezonban ne használjunk hámlasztókat a fényérzékenyítő hatásuk miatt. A hámlasztást csak ősztől-tavaszig ajánlják a kozmetikusok, hogy a káros napsugarak ne ártsanak a bőrünknek.



4. Használjunk vitaminban gazdag szérumokat, boostereket, krémeket!

Érdemes körültekintően választani a kozmetikai márkák között és úgy keresni nyári arc- és testápoló terméket, hogy növényi összetételüknek magas béta-karotin tartalma legyen. A béta-karotin növeli a bőr ellenálló képességét, segít az egységes, szép bőrszín kialakításában és annak hosszútávú megtartásában. A boosterek kombináltan kerülnek felhasználásra: a letisztított arcbőrre elsőként ennek kell felkerülnie, majd az egyéb, az adott bőrállapotnak megfelelő készítménynek. A legnagyobb forróságban olajosabb bőrtípusra önállóan, vagy csak szérummal is alkalmazható.

5. Figyeljünk a fokozatosságra!

Fontos, hogy a nyár kezdetével hozzászoktassuk bőrünket a napsugárzáshoz. Ha ezt elmulasztjuk, akkor bőrgyulladás vagy más kozmetikai problémák is kialakulhatnak, például nem kívánt, fokozott pigmentáció. Napi 10 perccel kezdjük, majd naponta ugyanennyivel növeljük a napozással töltött időt. Ne feledjük, hogy napi 1,5 óránál nem ajánlott több időt napozással tölteni.



6. Védekezzünk flavonoidokkal a káros hatások ellen!

Bőrünk egyre több káros hatásnak van kitéve, melyek elősegítik a bőr öregedését és ezáltal a ráncok kialakulását. A flavonoid tartalmú kozmetikai termékek kiegészítik a C-vitamin hatását, erősítik az érfalakat, javítják a vérkeringést és a bőr oxigénnel való ellátását. Segítik a bőrt a sugárzások feldolgozásában és az egységes, szép bőrszín kialakításában. Vitamin- és tápanyagfeltöltő, kollagénépítő hatásuknak köszönhetően a flavonoidok megfiatalítják a bőrt.



7. Ne sajnáljuk magunktól a karotint!

A sárgarépában, berkenyében, sárgadinnyében megtalálható karotinoidok tartósabbá teszik a vitaminok hatását: erőteljes antioxidánsok, lassítják az öregedési folyamatokat és felelősek a szép bőrszín kialakításáért. Köztük a legfontosabb a béta-karotin, amely védi a bőrt a napsugárzás káros hatásaival szemben, hozzájárul a bőr megfelelő működéséhez és védi a hámréteget.

8. A lábakat se hagyjuk ki!

A meleg idő beköszöntével előkerülnek a szandálok, papucsok, így elkerülhetetlen, hogy lábunk ápolására is figyelmet fordítsunk. A megkeményedett, elszarusodott hámréteg eltávolításához készítsük elő a kezelendő felületet testradírral, majd alkalmazzunk tejsavas hámlasztó krémet dunsztpakolásként 20 percig. Ezután vizes, durva szivaccsal dörzsöljük át a lábunkat, és lábápolóval hidratáljuk a bőrünket.