Egy hónapig forgatott Magyarországon Jamie Lee Curtis. A színésznőt nem csak hazánk, de a magyar filmesek munkája is lenyűgözte. Erről az angol nyelvű Reporter Budapest című lapnak nyilatkozott:

"Nagyon izgalmas számomra, hogy mennyi filmet gyártanak és fognak a jövőben. Az ORIGO stúdiók hatalmasok és modernek, talán az egyik legmodernebbek a világon. Számomra hatalmas öröm, hogy a filmipar kilépett a hollywoodi keretekből és Kelet-Európába is jönnek forgatni. A filmes cégek kezdenek rájönni, hogy nem csak jó stúdiók vannak errefelé, hanem kiváló szakemberek is. Jó érzés, hogy ennek az egyre nagyobb filmes közösségnek tagja lehetek. A magyar filmesek büszkék lehetnek arra, hogy milyen nagyszerű stúdiói és technikusai vannak, akiket ez az ország nevelt ki és már a nemzetközi színtéren is letették a kézjegyüket" - idézte a legendás színésznőt a Metropol.

Jamie Lee Curtis nem a hotelszobában töltötte a napjait Magyarországon: ellátogatott a Dohány utcai Zsinagógába, járt a Cipők a Duna-parton nevű Holokauszt emlékmű előtt, elutazott Mátészalkára is, ahonnan nagyszülei Amerikába vándoroltak.