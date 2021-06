A magyar divattervezők különleges darabjai szerencsére nem csak Magyarországon hódítanak, hanem legnagyobb büszkeségünkre külföldön, a világsztárok is boldogan pózolnak a hazai tehetségek termékeivel.

A fenntartható divat egyre nagyobb teret hódít. Ez nem csak a second hand ruhaboltokban való vásárlást jelenti, hanem azt is, hogy a mennyiség helyett a minőségre helyezzük a hangsúlyt, azaz a fast fashion üzletek tömegtermékei helyett a minőségi és egyedi ám borsosabb árú, hazai tervezők által megálmodott darabokat választjuk. Utóbbival azért is járunk jobban, mert ugyanaz a darab biztos, hogy nem fog szembejönni velünk az utcán, valamint időtálló és örök értékű ruhával, táskával vagy cipővel gazdagítja a gardróbunkat.

A magyar divatszakmában egyre több utánozhatatlan tehetséget ismerhetünk meg. Legyen szó gyönyörű menyasszonyi ruháról, trendi utcai viseletről, cipőkről vagy kiegészítőkről, mindenben fantasztikus alkotások születnek. A legsikeresebb tervezőink, nem csak a magyar, vagy az európai piacot hódították meg, de tengeren túli világsztárokat is levették a lábukról.

Kerényi Virág egyedi táskáiba mindenki egy szempillantás alatt szerelmes lesz. Nem csak a hazai hírességek, de Tony Curtis híres és egyedi megjelenésű lánya, Jamie Lee Curtis sem tudott neki ellenállni. Nemrégiben a közösségi oldalán mutatta meg, hogy bizony-bizony neki is van egy eredeti Kerényi Virág darabja. Jamie Lee édesapja révén magyar felmenőkkel büszkélkedhet, hiszen a színész szülei Amerikába disszidáló zsidók voltak. A híres színésznő gyakran emlegeti, hogy mennyire imádja Magyarországot és, hogy milyen fontosak számára hungarikumok, arra pedig különösen büszke, hogy a magyar divathét kapcsán megmutathatta az eredeti Kerényi Virág táskáját is.

„Csak feketét hordok. Ez pedig az új, nélkülözhetetlen, TÖKÉLETES JLC táskám. Fekete. Egyszerű. Sikkes. Kerényi Virág ajándéka. Viszonozzuk mindezt rendelésekkel. Csatlakozol?" – írta a színésznő az Instagramon megosztott képe alá.

Abodi Dóra márkája is ismerősen cseng a divat imádóknak és a Hollywoodi színészeknek egyaránt, hiszen a True Bloodból ismert Kristin Bauner is Abodi darabot választott a vörös szőnyeges megjelenésre. Nem csak a neves események, de a szupermenő divatmagazinok is rendre ostromolják Dórát. Nemrégiben egy igazán különleges összeállítás született, amelyben Lady Gaga fülbevalója, Lindsay Lohan fejdísze és pulcsija, valamint Maddie Zeigler pulóvere is magyar tervezőnk nevéhez kapcsolódik.

A Nanushka azaz a tervező Sándor Szandra gyermekkori becenevéről kapott márkanév hallatán mindenki tudja, hogy egy igazi siker sztoriról van szó. A márka a letisztul ám mégis egyedi darabjairól híres, amiknek még borsos áruk ellenére is nagyon nehéz ellenállni. A híres énekesnő Taylor Swift, már hét évvel ezelőtt is büszkén viselte a Naushka egyik gyönyörű kabát költeményét. Taylor nem titkolja, hogy szinte szerelmes a magyar tervező munkáiba. Szandra ruháit nem csak a fashion weekek kifutóin, de még a koreai Vouge divatanyagában is láthattuk.

Szegedi Kata éppen, hogy befejezte a tanulmányait 2009-ben, még abban az évben megkapta a legjobb divattervezőnek járó díjat is. Hatalmas álma vált valóra, amikor a Little Deagon együttes énekesnője beleszeretett az alkotásaiba. Yukimi Naganonak ma is az egyik kedvenc fellépő ruhája egy Kata által megálmodott szoknya.