Judy hálás a sorsnak, hogy lánya nem mindenben ütött rá. Az egyik ilyen az alkatuk, igaz újabban Judynak sincs gondja a megjelenésével, hiszen egy tudományos formula segítségével 10 kilótól szabadult meg. Az énekesnő egy különleges fotózás kedvéért összeöltözött kislányával, amit mindketten nagyon élveztek. A Groovehouse sztárja azt is elmesélte, hogyan élte meg, hogy gyermeke nem kisbaba többé, hanem igazi nagylány lett, sőt azt is elárulta, hogy nem bánná, ha hamarosan újabb kisbaba érkezne a családba.

A kis Maja komoly tehetséget örökölt édesanyjától, Judy azonban nem erőlteti, hogy lánya a nyomdokaiba lépjen, hiszen hiába énekel gyönyörű hangon, ha inkább a tánc felé húz a szíve. Judy egész életében azért küzdött, hogy elérje az álomalakját, amely nemrég sikerült is neki, Maja azonban szerencsésebb alkatú.

„Nagyon szeretek Majával összeöltözni, bár amíg kisebb volt, ez könnyebben ment, akkoriban több anya-lánya szettet lehetett kapni a méretében. Most az én ruháim a gyerekosztályról vannak, így találunk egyformát"- kezdte nevetve Judy. „Sokan mondják, hogy már most látszik, hogy Majának hasonló dolgok tetszenek, mint nekem, ő is az egyszerűség híve, és imád szerepelni. Sok mindenben hasonlítunk, de az alkatát szerencsére nem tőlem örökölte. Én világ életemben küzdöttem a súlyommal, egyszerűen ilyen a genetikám. (...) Az apja nyúlánk alkatát örökölte. Viszont a hangszíne pont olyan, mint az enyém, és gyönyörű tisztán énekel. Ennek ellenére nem terelgetem az éneklés felé. Úgy látom, az ő útja inkább a mozgás, ő akkor van elemében amikor táncol" – tette hozzá a büszke anyuka, aki néha megállítaná az időt, hogy még sokáig babusgathassa kislányát.

„Maja egyre nagyobb, már boldogan számolgatja, hogy negyedikes lesz, én meg csak hüledezem, hogy mikor lett ekkora. Próbálkozom pillanatragasztóval leragasztani, hogy ne nőjön tovább, de nem lehet megállítani az időt. Viccet félretéve, igyekszünk úgy nevelni, hogy jó legyen a kapcsolatunk, mint ahogy nekünk is a szüleinkkel. Persze hiányzik, amikor kisbaba volt, és az az idő már nem tér vissza. Szerettünk volna neki tesót is, de sajnos eddig másként alakult az élet. Volt egy vetélésem is, a 12. héten ment el a baba, ami megviselt, de hiszünk a sorsban, és abban, hogy minden okkal történik. Ha esetleg most jönne egy kistestvér, annak is nagyon örülnénk és boldogan vállalnánk. Sokan mondják, hogy 46 éves koromra ezzel már elkéstünk, és azt a gyereket fel is kell nevelni. Azonban hiszek benne, hogy ha egy ember fiatalosan néz ki, az nem csak a külsőre vonatkozik, és nem kizárólag a genetika miatt van, hanem az egészséges életmódja miatt is. A nagymamám jó példa erre, ő későn szült, de 92 éves koráig élt, és még Maját is tologathatta babakocsiban. Azt gondolom, hogy ha semmi nem jön közbe, nekünk is hosszú élet van megírva" – árulta el Judy.