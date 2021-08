Ahogy arról mi is hírt adtunk, ma délelőtt mutatták be a TV2 új műsorának, a Totemnek a sztárjait. A szereplők között vannak meglepő nevek, ugyanis a realityben szerepelni fog Fésűs Nelly csodaszép lánya, Horváth Csenge, és a Való Világ egykori villalakója, VV Leó is. Az Ördög Nóra vezette reality ősszel lesz látható a TV2-n, és bár sokan várják a műsor debütálását, Baukó Éva nem túl pozitív szavakkal illette az új műsort és a szereplőgárdát.

"Na bejelentették a Totemet, ami mint tudjuk a régi Survivorok összeollózott Tescós verziója lesz. Az egészet le is szarnám, de azért csak hangosan felröhögtem azon az "apróságon", hogy 44 évesen 20 év süllyesztő után, úgy szerepelni, hogy még mindig VV Leo a nevem, az mégiscsak a csicskaság csimborasszója"– írta a bejegyzésében Éva, aki nem állt meg itt, és Fésűs Nelly lányába is beleállt.

"De azért úgy szerepelni , hogy Fésűs Nelli lánya vagyok név nélkül , az sem különb mint Kiszel Tünde lányának lenni, egyenlő a nullával. Miért ad az létjogosultságot a tv-s szereplésre, hogy valakinek a lánya vagyok?"

-tette fel a kérdést Éva egy hozzászólásban, egy másikban pedig amiatt értetlenkedett, mit keres a szereplők között Novák Zalán, a Farm VIP győztese.