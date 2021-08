Ahogy azt korábban megírtuk, a tokiói olimpián Milák Kristóf 200 pillangóban aranyat, 100 pillangóban ezüstöt nyert, de a díjak mellett tanúbizonyságot tett sportszerűségéről is, ugyanis ünneplés helyett Hosszú Katinkát vigasztalta. A 21 éves úszó egy életre beírta magát a sporttörténelembe, arról nem is beszélve, hogy az úszó szakadt nadrággal lett olimpiai bajnok.

Egy friss interjúban elmondta, hiába a jó teljesítmény, azért gondolkodik azon, hogyan lehetett volna az ezüstből is aranyat faragni:

"Talán ha kicsit korábban kezdem el a hajrát, akkor az is megvan. Persze így is nagyon elégedett vagyok" - mondta a Borsnak.

Kristóf teljesítménye bejárta az egész világot, több világsztár is megemlékezett érdemeiről: például Michael Phelps és Jamie Lee Curtis színésznő is. Az úszót azonban most már csak egyetlen dolog érdekli, a jól megérdemelt pihenés:

"Nem foglalkoztam ilyen mértékben a külvilággal, csakis a versenyzésemre koncentráltam. Most viszont jöhet a pihenés ideje, néhány hétre biztosan kikapcsolok."