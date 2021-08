Ahogy Marsi Anikó új párja, Gyarmati Gábor már családtagnak számít, a férfit a műsorvezető fiainak és Palik Lászlónak is bemutatták . Anikó most a munkahelyére is elvitte Gábort, hogy bemutassa, a TV2 kapujában fotózták le őket.

Anikó és Gábor a TV2 kapujában váltottak forró csókot, amit a Bors munkatársának sikerült lefotóznia. A képeket itt nézheted meg.

"Ez nyilvánvalóan több, mint egy futó kaland. Az ember nem visz be akárkit a munkahelyére... Ez már olyan fokú bizalomról árulkodik, hogy biztosan lehetünk benne, Ancsi hosszú távra tervez" - mondta a lapnak Marsi egyik kollégája, aki azt is elmesélte, hogy egy pillanatra teljes csend lett, de hamar oldódott a hangulat. "Nyilván Ancsi nem szerette volna, ha a háta mögött sugdolóznak róla, főleg azok után, hogy paparazzo képek is megjelentek róluk. Úgy érzem, azért ejtette meg ezt a bemutatást is, mert ezzel is legalizálja kapcsolatukat. Ha már mindenki ismeri Gábort, nem kell attól tartaniuk, hogy lesifotósok vadásznak rájuk. Egy idő után mindenki számára természetes lesz a párosuk látványa. Egy közszereplő számára ez óriási könnyebbséget jelent a hétköznapokban."