Czigány György sok fájdalmat megélt az életében, fia és első felesége is elhunyt, de még kilencvenesztendősen is irigylésre méltó derűvel tekint a jövőbe. Czigány a Ki nyer ma? rádiós műsor legendás műsorvezetője ma is aktív, és boldogan él együtt negyven évvel fiatalabb feleségével.

A Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben című komolyzenei vetélkedő a Kossuth rádión volt hallható 1969 és 2007 között. A játék során tíz perc alatt elhangzott öt zenei bejátszás, majd az ezekhez kapcsolódó kérdésekre (zeneszerző, cím, előadó) kellett válaszolnia a játékosnak, akit az adás előtt sorsoltak ki. A műsor először a Hungária Kávéházban, később az Astoria Szállóban zajlott. Ezeken a helyszíneken a vetélkedő alatt rendszerint nagy tömegek gyűltek össze. Volt, aki játszani akart, de olyan is akadt, aki egyszerűen csak hallgatta, mi történik az adás alatt. A műsor teljesen összeforrt Czigány nevével, és az utolsó adásig, 2007-ig újra és újra hallható volt a legendás szignál...

„Szeretem azt a vetélkedőt. Ahogy mondani szokták, az élő műsor varázsa engem is elvarázsolt. Megérintett. Lelkesek voltak a versenyzők és a zenerajongók, és időnként olyan kolléga helyettesített, mint Antal Imre. Az Astoria Szálló kávézója ideális helyszín volt. Ha a jelentkező hibázott valamelyik válasznál, rendszerint mentőkérdést kapott. A nyeremény kezdetben háromszáz, később ezerötszáz forint volt." – mondta Czigány György.

Az egykori műsorvezető kilencvenesztendős korában is harmóniában él második feleségével, Erikával, aki negyven esztendővel fiatalabb nála. Erika latin-történelem szakos tanár, így aztán van bőven közös téma.

„Az első feleségemet is Erikának hívták, vele negyvennyolc évig éltünk elválaszthatatlanul, az egymás iránti rajongás jegyében. Súlyos betegség vitte el, hosszú ideig gyászoltam, mert elviselhetetlen volt a hiánya. Nemcsak őt sirattam, hanem Zoltán fiunkat is, aki negyvenöt esztendősen hasnyálmirigy-gyulladásban halt meg. Ennek már tíz esztendeje. Ő két fiúunokával ajándékozott meg. A másik két gyermekem Ildikó, akiből pilóta, és Gergely, akiből operatőr lett. Szerencsére fontos támaszai az életemnek. Nem érdekel az idő múlása, ez a kilencvenes szám valami elírás, vagy az élet tréfája lehet. Mindenem megvan, tenyerén hordoz a Jóisten, és vigyáz rám. Merthogy én szinte semmit nem tettem a hosszú életért, nem dohányoztam, ez igaz, de soha nem sportoltam. Egy bánatom van csak, hogy a szemem már nem alkalmas az olvasásra" – mesélte az egykori rádiós.