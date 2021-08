Tavasszal azonban új családtaggal is bővültek, hiszen Ada életet adott Mátéval közös kislányuknak, Freyanak. Ada és Máté izgatottan várták első közös gyermekük érkezését. Ada Angliában élő szülei azonban csak most találkozhattak a kis csöppséggel, hiszen ezt a korlátozások korábban nem tették lehetővé.

Ada nagyszülői segítség nélkül viselte a terhességet.

"Mi utoljára tavaly augusztusban voltunk itthon és igazából azóta senkivel sem találkoztunk júniusig, amikor végre Máté szülei és a testvére meglátogattak minket. Mi majdnem egy év után, július végén jöttünk haza, előtte tavaly augusztusban voltunk utoljára. Sajnos a szüleim csak most látták a lányukat először. Mivel Angliában élnek, így még nehezebb lett volna megszervezni a találkozást" - nyilatkozta Ada a Borsnak.

Ada és Máté azt tervezik, hogy azután költöznek végleg haza, miután Máté szakmailag is elérte céljait, és a fiúk is végeznek az iskolával. Ada sosem érezte úgy, hogy elhagyta hazáját, inkább kétlaki életnek nevezi, mivel itteni lakását is megtartotta.