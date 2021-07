Ada, azaz Pintér Adrienn május végén adott életet harmadik gyermekének. Az iker fiúk után, most egy kislánya született. Az egykori műsorvezető szülésélményéről és a kórházban töltött napokról mesélt.

Ada már jó ideje Németországban él új párjával és 15 éves fiaival. Mivel a pandémia alatt lett várandós, ez a terhessége teljesen más volt, mint a korábbi. Elmondta, hogy az utolsó két hónapban már gyakorlatilag ki sem mozdult otthonról, boltba se ment, nehogy elkapja a koronavírust.

Teljesen el voltam szeparálva a világtól.A fiaimnak sem volt december óta iskola, ők is online tanultak. A férjem volt az egyedüli, aki járt dolgozni, de ő be lett oltva. Nyilván nem olyan volt ez az időszak, mint egyébként lett volna, de könnyen megszoktuk ezt az elszeparálódást - kezdte Ada a Szeretlek Magyarországnak, majd elmesélte, milyen volt a szülés.

Freya császármetszéssel született, ahogy a fiúk is. (..) Ott, ahol én szültem, a császár után elviszik a babát, ellátják, aztán visszahozzák. Így amíg engem összevarrtak, Freya a mellkasomon lehetett, és a férjem is ott volt velünk. Aztán nekik át kellett menni egy másik szobába. Amikor én is kész voltam, odatoltak hozzájuk. Egyből mellre tehettem, és egy kicsit együtt lehettünk. (...) Ami nagyon vicces volt számomra, hogy a megfigyelőben kértem innivalót, mire megkérdezték, hogy vizet vagy jeget kérek? Én azt válaszoltam, hogy mindegy, végül a kezembe adtak egy fagyit, ami tulajdonképpen csak vízből és narancsból állt. Szóval a császár után fagyizgattam a megfigyelőben.

Ada három nap után hazamehetett lányával, akit fiai nagy szeretettel fogadtak.

Ők még szinte soha nem láttak ilyen pici babát, szerintem nem tudták, mire számítsanak. Bence például mondta is, hogy azt hitte, sokkal hangosabb lesz. Egyébként nagyon cukik, ahhoz képest, hogy kamaszfiúk, nagyon érdeklődőek, figyelnek rá, segítenek, tologatják a babakocsiban, nagyon jófejek vele - mesélte a más háromgyermekes édesanya, aki szerint könnyebb így, hogy fiai már nagyok.

Így, hogy a nagyok már 15 évesek, könnyebb dolgom van, mert nem három kicsi gyerekre kell figyelni. Bence és Bálint már teljesen önállóak, persze velük is kell foglalkozni, és mosni, főzni, takarítani, de a fiúk már sok mindenben segítenek.

Ez is érdekelhet: Ada megmutatta: így néz ki a teste 26 órával szülése után