Horváth Leon a vele történt balesetről mesélt a Blikknek, és elárulta azt is, hogy miért hálás Demcsák Zsuzsának.

"Valóban én ültem a járdaszegélyen kedd este, miután balesetet szenvedtem. Az az igazság, hogy kevés folyadékot ittam, egész nap rohangáltam és végül leesett a vérnyomásom, elszédültem. Az esés következtében bevertem a fejem és a karom is megsérült. Kórházban is voltam, ahol kiderült, hogy agyrázkódásom és zúzódásaim lettek" – mondta a Blikknek a fiatal fiú, aki ma már szerencsére otthonában gyógyul.

Leon elmondta, hogy azóta is hálás Demcsáknak, hiszen ő volt az, aki megmutatta, milyen is az élet egy családban. A fiú jelenleg egy sporttal foglalkozó alapítványnál dolgozik és időközben a szerelem is rátalált.

