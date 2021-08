Majka olyan beteg, hogy napok óta nem bír felkelni, még a csütörtöki koncertjét is le kellett mondania.

A rapper a Facebookon posztolt arról, hogy betegsége miatt nem tud elmenni a csütörtöki ceglédi koncertre, és le kell mondaniuk azt.

Majka és Curtis a hétvégén teltházas három napos koncertet adott a Budapest Parkban, melyen az ózdi fenegyereket felköszöntötték a 42. születésnapja alkalmából. A koncerten a két rapper mellett Nika volt az énekesnő. Ezt a szerepet korábban Kollányi Zsuzsi töltött be. Az énekesnő elmondta szerinte mi lehetett az oka, hogy leváltották őt.

Sajnos a triplakoncert után Majka megbetegedett és ágyba kényszerült. A közösségi oldalára posztolt bejegyzéséből az is kiderült, hogy napok óta alig van hangja és fáj a tüdeje.

„Nincs jó hírem, lebetegedtem, a mai ceglédi koncertet le kellett mondanunk... Napok óta alig van hangom, fáj a tüdőm és csak fekszem... remélem, nincs nagyobb baj. Senkinek sem kívánom ezt.. Tudom, a szervezők mindent megtettek, hogy jó hangulatú esténk legyen, sokan váltottak is jegyet.. A pandémia után pláne nem kalkulált már senki ilyen vis maiorral.. magam sem. A múlt heti Parkos siker után hirtelen a mi stábunk is leáll...szörnyű ez az egész.. Hálás vagyok Kowáéknak, hogy beugranak helyettünk! A szervezők és a menedzsment is azon van, hogy megoldást találjunk, egyeztetünk új koncert dátumot. Köszönöm a megértéseteket!! Sajnálom.. pótoljuk" – közölte Majka a közösségi oldalán.