A két híresség már hetek óta húzza a követőik idegeit sejtelmes üzeneteikkel, amik arra utalnak, hogy lehet köztük valami. Most, azt is elárulta a Wellhello frontembere, hogy a dolgok bizony nem alaptalanul történnek.

A Wellhello egyik klippjében Zsófi szerepel, ezt Fluor meg is osztotta Instagram-oldalán:

Fluor egy elveszített fogadásával kezdődött az egész, azt a büntetést kapta, hogy tangát kellett felhúznia és be kellett a fotón jelölnie Zsófit, mintha az övé lenne. A csinos műsorvezető – aki a közelmúltban vált el a férjétől – viccesen reagált a szívatásra, és azóta valami elindult köztük.

"Nem titkolt dolog, hogy nekem tetszik Zsófi"– kezdte a zenész a Hot! magazinnak.

"Minden úgy kezdődött, hogy Istenes Bence barátom műsorában elveszettem egy fogadást, amiért az volt a bünti, hogy egy tangát húzzak és jelöljem be rajta Zsófit, mintha az övé lenne és nálam hagyta volna. Akkor meglepően viccesen reagált rá, a következő műsorban pedig ő volt a meglepetés vendég. Én persze, egyből szívtam a vérét, de jól állta a sarat" - így gondolt vissza a sztár.

"Poénkodunk, dobáljuk egymásnak a labdát, de ha rajtam múlik, még nincs lejátszva ez köztünk" – bevallotta a zenész, hogy már vágyik egy komoly kapcsolatra, sőt, néhány év múlva akár családot is alapítana. Úgy látja, Zsófi számára sem közömbös a dolog.

"Vegyes jeleket küld, néha zöld, néha piros. Sejtelmeskedik, de benne van a játékban. Én pedig szeretem a játékot, sőt, az az egyik kedvencem, ahogy egy kapcsolatban is van egy megismételhetetlen ismerkedési szakasz. Szeretem a flörtölést" – mondta Fluor, aki elárulta, most a rengeteg koncert miatt őszig nem kötelezné el magát, hiszen nem lenne ideje egy kapcsolatra heti öt fellépés mellett.

"Az sem zavar, ha idén nem nyaralok, októberig úgy is lecseng és akkor elutazhatok egy naposabb helyre, mint például Lisszabon. Zsófiról olvastam, hogy nem szeret egyedül utazni, tőlem mehetünk együtt is... Ki tudja, addig hányszor találkozuk" – mesélte Fluor aki tisztában van azzal, hogy Zsófival nem egyforma az időbeosztásuk, hiszen a csinos műsorvezető korán reggel indul dolgozni, sőt még van egy kisfia is.

"Nyilván kicsit erős lenne most ezen gondolkozni, de engem amúgy nem zavarna a dolog. Ha én szerelembe esem, semmi nem állíthat meg" – közölte az előadó.