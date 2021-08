A minap arról írtunk, különös egyezséget kötött Curtis és Krisztike , amely szerint a zenész új párja nem találkozhat kislányukkal, ezért nem vett részt a kisfiú második születésnapja és keresztelője apropóján rendezett családi partin. Nos, úgy tűnik, ez nem igaz, Barnai Juditnak más dolga volt, ezért nem volt ott a családi partin. Az ügyben most Krisztike is megszólalt.

"Olyanokat írnak, hogy én nem engedem, hogy a gyerekem apjának a mostani párja találkozzon a gyerekkel, vagy részt vegyen bármilyen családi eseményen? Szeretném nektek megsúgni, hogy én voltam az, aki mondta Attinak, hogyha szeretné, hogy a párja megismerje - hónapokkal ezelőtt, nem most, hónapokkal ezelőtt - a gyerekünket, akkor előtte szeretném én megismerni, ami azt gondolom, hogy teljesen normális. Minden normális szülő tudni szeretné azt, hogy hová vagy kihez engedi a gyerekét. Be is mutatta nekem, azóta normális, emberi viszonyt ápolok Judyval" – idézi Krisztikét a Bors.

Hozzátette, Judit hivatalos volt a születésnapra és a keresztelőre, de olyan programja volt, amit nem tudott lemondani.

A lap kiderítette, Judit a Balatonon pihent a hétvégén, a csapattársaival vitorlázott, amit egészen jó előre leszerveztek, így nem akartt távol maradni.