Az alkohol tehát már nagyon régen a gasztronómia szerves részét képezi, arról nem is beszélve, hogy szinte minden népnek megvan a maga „nemzeti itala". A görögöknek az ouzo, a lengyeleknek a zubrówka, a japánoknak a szaké, az olaszoknak a prosecco és a limoncello, nekünk, magyaroknak pedig a pálinka - bár a bor és a sör tekintetében is tudunk alkotni.



Az alkoholfogyasztás egyébként nem valami bűnös dolog, bár valóban léteznek olyan kultúrák, ahol teljes szesztilalom uralkodik, és ahol tényleg rossz szemmel nézik, ha valaki megiszik egy pohár itókát. Pedig a mértékletes „alkoholizálás" bizonyos pozitív hatásokkal is bírhat. A vörösbor például kifejezetten csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, tele van antioxidánsokkal, de még a koleszterinszintet is csökkenti. A sör pedig szintén jótékonyan hat a szívre és az erekre, emellett pedig hatásosan küzd a vesekő kialakulása ellen, sőt még az agyműködést is serkenti.



Csak mértékkel!

Annak ellenére, hogy az alkoholfogyasztásnak tehát számos pozitív hatása is lehet, egyetlen orvos sem javasolja, hogy szeszt igyunk gyógyszer gyanánt. Főleg azért, mert meglehetősen kevesek képesek arra, hogy az alkohollal kapcsolatban megtartsák a mértéket. Az első pohár bor után ugyanis könnyen lecsúszik a második és a harmadik adag is, ahogyan a jó sör is itatja magát.

De vajon mennyi is az elég, ha alkoholról beszélünk? Hány pohár sör vagy bor hat jótékonyan a szervezetünkre, mennyi az, ami még elfogadható és mikortól számít károsnak az italozás?



A szakemberek szerint férfiaknál napi 2 pohár sör (2x 3.33 dl) vagy 2 dl vörösbor megengedett, míg nőknél ez a mennyiség 1 pohár sörre és 1-1,5 dl borra tehető. Efelett még mindig nem beszélünk alkoholizmusról, csak mérsékelt italfogyasztásról, ám akinél a napi mennyiség meghaladja a 3 (nőknél)- 4 (férfiaknál) adagot, azoknak érdemes felülvizsgálniuk az alkoholhoz fűződő viszonyukat.



S hogy miért ihatnak a férfiak többet? A különbség legfőbb oka nem holmi szexista diszkriminációban keresendő, hanem a genetikában. A nők teste ugyanis kevesebb vizet tartalmaz, mint a férfiaké, így azonos mennyiségű alkohol efogyasztásánál a véralkoholszintjük jóval magasabb lesz, mint a férfiaké. Tehát ha egy férfi és egy nő azonos súllyal rendelkezik és mindketten ugyanannyi alkohol fogyasztanak, ugyanolyan körülmények között, a nő véralkoholszintje akkor is nagyjából egyharmaddal lesz magasabb, mint a férfié.



Fogyasszuk hát felelősséggel az alkoholt, de ha lehet, akkor kerüljük a mindennapos italozást, mert ha feszültekké válunk csak azért, mert nem bonthatunk fel egy doboz sört vagy nem tölthetünk ki egy kis bort magunknak este, az már intő jele lehet annak, hogy rossz irányba haladunk.