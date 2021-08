A randizás témáját járta körül Liptai Claudia és Pataki Ádám az 'ÉdesKettes'-ben, amelyben nemcsak jó, hanem kevésbé jó élményeiket is felelevenítették.



"Az első randim egészen más volt, mint a többségnek, hiszen egy osztálytársammal randiztam. Már ismertük egymást, így nem volt nagy tervezgetés és meglepetés sem. Viszont később nagyon is tervezőssé váltam ezen a téren. Nemcsak azt terveztem el, hogy mikor, hol, hogyan fog zajlani az első randi, de azt is, hogy nagyjából mikor csattan majd el az első csók" – elevenítette fel Pataki Ádám, aki amennyire szeretett ismerkedni, az elválást olyan nehezen élte meg.

"Nehezen ment a szakítás. Mindig arra gondoltam, hogy szegény másik fél mit fog érezni. A legtöbb esetben inkább közös megegyezés volt az elválás, de volt olyan, akit én engedtem el. Sőt, az is előfordult, hogy valakivel azért nem működött, mert túl gálánsnak talált. A meglepetések, a virág, túl nyálas, túl sok volt neki" – idézte fel a múltat a mestercukrász, akinek feleségének is kijutott a jó és a rossz tapasztalásokból egyaránt.





"Tiniként voltak rossz választásaim, általában 3 hónap után szakítottam is, miközben attól tartottam, hogy ő fog velem előbb. Az elválás általában zökkenőmentesen ment, leszámítva egy esetet. 19-20 éves lehettem, az aktuális barátommal – egy német sráccal – megbeszéltünk egy találkozót. Én úgy terveztem, hogy megmondom, vége. Ittasan érkezett meg, de azért elmondtam neki, amit szerettem volna. Nem fogadta jól, olyannyira nem, hogy el kellett tolnom magamtól. Ő azonban – mivel már jócskán volt benne ital – megcsúszott és elesett. Szerencsére nem lett baja, még váltottunk pár szót, de ott le is zártuk. Ez volt a legcikibb „randiélményem", pláne, hogy én már azzal a céllal érkeztem, hogy szakítani szeretnék" – árulta el a 95.8 Sláger FM-en Liptai Claudia.