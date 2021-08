Ahogyan mi is beszámoltunk róla, a libatenyésztő Pista gazda végül nem találta meg a szerelmet a Házasodna a gazda műsorban. Végső választottja, Terézia kifejtette, nem szívesen élne a tanyán, ezért a férfi hazaküldte. A nő úgy reagált, hogy mind a tíz ujjára talál egy Pista gazdát, sőt, otthon várja is valaki. Utóbb kiderült, hogy ez nem így van, ugyanis Terézia a forgatások óta többször is felhívta Pistát, amiért szétszedték a kommentelők az asszonyt.