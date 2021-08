Penelope Cruz és Javier Bardem házassága még mindig remekül működik, amit azok a paparazzi fotók is bizonyítanak, amik Olaszországban készültek róluk. A pár szemmel láthatólag remekül érezte magát a tengerparton. A 47 éves színésznő fekete fürdőruhában élvezte a napsugarakat, majd férjével együtt merültek el a habokban és nem mulasztottak el pár szenvedélyes csókot is váltani - írja a Daily Mail.

Penelope Cruz legalább 10 évet letagadhatna, alakja most is kifogástalan, míg Javier Bardemnek is jót tesz a kor, sármosabb, mint valaha. A pár a 2008-as Vicky Cristina Barcelona című romantikusfilm forgatásán szerettek egymásba, 2010-ben házasodtak össze és azóta két gyermekük is született.

