A Malaysia Airlines 370 -es járata Kuala Lumpurból Pekingbe tartott, amikor 2014. március 8 -án, 239 emberrel a fedélzetén nyom nélkül eltűnt.

A hivatalos beszámolók szerint a Boeing 777-es gép az Indiai-óceánba veszett. A gépet aztán sokan, sokféle módon keresték, de a mai napig nem tisztázott, hogy valójában mi is történt. Törmelékdarabokat ugyan találtak, de a gépet magát soha. Olyan elméletek is napvilágot láttak, melyek szerint a pilóta szándékosan lezuhant; esetleg villámcsapás történt, melynek következtében a rakodótér kapott lángra. Még egy olyan híresztelés is szárnyra kapott, mely szerint az Egyesült Államok és Thaföld közötti hadgyakorlat során a gépet eltérítették és lelőtték.

Egy nem mindennapi eltűnés története kapcsolódik az amerikai haditengerészeti légierő 19. repülőrajához is. Az amerikai haditengerészet öt Grumman TBT Avenger típusú torpedóvető gépe 1945. december 5-én délután 14 óra 10 perckor szállt fel a Fort lauderdale-i katonai reptérről, hogy gyakorlórepülésen vegyen részt. A repülési körülmények kiválóak voltak.

Délután tizenöt óra negyvenöt perckor érkezett egy olyan üzenet, amelyben a pilóta arra panaszkodott az irányításnak: a kiváló látási körülmények ellenére nem látják a szárazföldet és nem tudnak megfelelően tájékozódni. 19 óra 27 perckor Martin Mariner úgy döntött, hogy a raj keresésére indul egy hidroplánnal, azonban nem sokkal később 19:50-kor vele is megszakadt az összeköttetés.

A haditengerészet hivatalos vizsgálódása alapján Taylor hadnagy egyszerűen eltévedt a tapasztalatlan pilótákból álló rajával, és feltételezhetőleg az üzemanyag kifogyása miatt zuhantak le.

Utóbb egyértelműen kiderült, hogy a pilóták navigációs problémával küzdöttek. Mandiner eltűnésének idején egy arrafelé haladó teherhajó kapitánya arról számolt be, hogy robbanásra utaló tűzgömböt észlelt a közelben, éppen akkor, amikor végül a repülőgéppel megszakadt az összeköttetés. Az öt Avenger maradványát sosem találták meg.

Amelia Earhart - aki az Atlanti óceánt az első nőként egyedül átrepülte - egyike azoknak, akik nyomtalanul eltűntek repülés közben. Earhart és navigátora, Fred Noonan 1937. július 2-án Új-Guinea szigetéről szállt fel Earhart Lockheed Electra 10E repülőgépével, de sosem érkeztek meg a következő úti céljukhoz, a Csendes-óceán egyik kietlen részén fekvő lakatlan szigetére, a Howland-szigetre.

Az út folyamán Earhart és navigátora kapcsolatot létesítettek az amerikai parti őrség Itasca nevű hajójával, amely a leszállásuk irányításában vett részt. Eközben a pilótanő üzeneteiből kiderült, hogy a repülőgép műszereivel gondok adódtak, és így a pontos földrajzi helyzetükről sem tudtak. Earhart és Noonan sosem kerültek elő.

Az eltűnés utóéleteként 1991-ben egy alumíniumpanelre bukkantak Nikumaroro szigetén, amely 480 kilométer távolságban található a Howland-szigettől. Richard Gillespie szerint - aki történelmi repülőgépek felkutatásával foglalkozott - az alumíniumpanel valószínűleg Earhart Electrájának egy darabkája.

