Gáspár Győző lányai közül inkább az idősebb, Evelin az, aki szereti életét megosztani a nagyvilággal. Róla tudjuk, hogy melyik nap sportol, és többször is mesélt már arról, milyen alakformáló praktikákat vetett be az évek alatt, hogy vékony lehessen.

A 19 éves Virág azonban visszahúzódóbb életet él, de a családi fotókon őt is gyakran láthatjuk. Azt eddig is tudtuk, hogy a Gáspár lányok közösen fogytak rengeteget, de Bea legújabb képén, még kabátban is szembetűnő, hogy Virág mennyire vékony és szép.