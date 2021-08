ÚTON. Ahogy a világ úton van egy változás, egy fenntarthatóbb jövő felé, úgy a KATTI ZOÓB márka is úton van egy új helyszínre. Ezek a gondolatok keltették életre azt a 100 darabból álló, több mint 25 év történetét összefoglaló, kifinomult öltözéksort, melyet 100 modell mutatott be, összesen 3 emblematikus balatonfüredi helyszínt bejárva.



Az utazás fogalma több szinten is jelen van a KATTI ZOÓB történetében. A tervező munkáit Párizstól Sanghajig, számtalan országban bemutatták már. Az új kollekció a régiből az újba, a múltból a jelenbe érkezés szimbolikája mentén kelt életre, de a főszerepbe mégis a sokszínű kaland került, amelyet a különféle állomások között megtapasztalunk.

A KATTI ZOÓB márka Szent István körúti szalonjából való költözésekor előkerültek a múlt különböző korszakainak darabjai. Ezek a ruhák nemcsak a márka történetéről, de – a kollekciók közötti folytonosságon keresztül – az időtlenségről és a fenntarthatóságról is meséltek, melyet a KATTI ZOÓB évtizedek óta képvisel hosszú távra szóló ruhadarabjaival. A Timeless Selection nevet viselő kollekció elemei, melyek eleganciájukkal, stílusukkal, kidolgozásukkal a múltból is képesek voltak a jövő felé mutatni, a költözés okán összecsomagolásra kerültek. Zoób Kati ezekből a kincsekből is válogatott új kollekciójába.

A Füreden bemutatott öltözéksorba a bangkoki divathéten is nagy sikert aratott Acanthus Hungaricus kollekció darabjaiból is bekerült néhány, sőt, a márka ikonikus, finomművű mintája, amely korábban felvarrott, organza anyagú motívumként jelent meg, most új életre kelt: nyomtatott mintaként saját anyagot kapott. Az utazás szimbolikája már ezeken az apró elemeken keresztül is beleszövődik a márkatörténetbe.

A kollekcióban fontos szerephez jutottak még a Pesti Vigadóban, majd a fertődi Esterházy-kastélyban, egy retrospektív kiállítás keretében bemutatott kollekciók bizonyos darabjai is, melyek szintén úton vannak egy új állomás felé.

A varázslatos hangulatú show felütéseként kezdő motívumként megjelent az Acanthus levél, ezzel felidézésre került a márka történetének kezdőpontja: „A szalon megnyitásakor a nagymama foteljeit lehoztuk a padlásról és bevontuk egy Acanthus mintás anyaggal, ebből az ihletből született a logó kockája és az Acanthus levélminta"- mondja Zoób Kati.

Kezdésként kifutóra lépett Kulin Brigitta, a divatház vezető modellje, elbűvölő, meggypiros ruhában – gyermeket vár, ő is éppen úton van.

A különleges hangulatú este folyamán az Acanthus levél végig főszereplő maradt – a jellegzetes minta éppolyan karakteres és finomművű elem a kollekció 20 éves dzsekijén, mint az egészen új anyagokon, kendőkön, légies pizsamákon, vagy a logókockás szőnyegmintával társulva.

Homokszín, halvány tónusok, zsebek, szafari-hangulat, melyek egytől egyig a nyár szabadságát idézik.

Kék, zöld, rózsaszín, sárga, türkiz – a kollekció színei az új élmények, a kaland sokszínűségét keltik életre.

Pizsamák, útiruhák, fekete estélyik – minden elem együtt van egy álomutazáshoz.

A modellek – a korábbi hagyománynak megfelelően – a Blaha utcából indultak. A szervezők – az utca adottságait kihasználva – délutáni természetes fénybe álmodták meg a klasszikus divatbemutatót, mely a Városi Múzeumtól a Gyógy térig húzódó szőnyegezett kifutón zajlott.

A második helyszín a Vaszary-villa elbűvölő kertje volt. A 100 modell couture show-hangulatot létrehozva vonult át a villa rózsakertjén, a virágok pompájától övezve.

A show ezután – kortárs összművészeti pillanatokat teremtve – összefonódott egy másik kulturális eseménnyel, az Artportal Partitúra a Gyűjtő klubja megnyitójával. A 100 modell éteri könnyedséggel suhant át a Zákonyi Ferenc utcai épület tágas, harmonikus terein, a nyitóest látványos performanszaként. A falak kívülről fénybe öltöztek, a csodálatos akusztikájú térből élő zongorakoncert hangjai csendültek fel, Darvas Ferenc előadásában, melyet – a kihangosításnak köszönhetően – a térre látogatók is élvezhettek.

Mindhárom helyszínen – a mértékadó nemzetközi trendekhez kapcsolódva – környezettudatos megoldásokat választottak a szervezők. Nem terhelték az utcát a technikai háttér felépítésének kellemetlen hatásaival, a természetes fények különleges élménye pedig lehetőséget adott a bemutató képi rögzítésére. 3 helyszín, 3 teljesen különböző hangulatában különféleképp kelt életre a 100 modell által viselt 100 öltözék.



2021. augusztus 21-én este a KATTI ZOÓB márka közel 30 évének története elevenedett meg, kinyílt egy bámulatos utazóláda, amelynek régi-új értékeit bármikor, bárhol ki lehet csomagolni, hogy életre keljen a varázslat, és az utazásnak soha ne kelljen véget érnie.