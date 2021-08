Elég egyértelmű üzenetben adta tudtára L.L. Junior a női rajongóinak, mennyire nyitott most egy új kapcsolatra. Ez nem is meglepő, hisz nehéz időszak áll mögötte. Nem elég, hogy elveszítette kisfiát, volt feleségét gondatlan emberöléssel vádolják, most még Kingával is tönkrement a házassága. Úgy látszik, hogy a szerelmes hölgyek ezt nem veszik figyelembe, folyamatosan üzenetekkel bombázzák L.L. Juniort.

Elképesztő, hogy a válás hírére a nők csak a lehetőséget látják! Juniornak eszében sincs bulizni vagy csajozni, bár sok ilyen jellegű megkeresést is kap a közösségi oldalain. Rövid vagy hosszútávra is bárkit megkaphatna közülük. A korábban extrovertált, mindig mosolygós férfi most azonban bezárkózott és a zene segítségével próbálja feldolgozni a történteket. Nem győzi letiltani az üzengető nőket, a csajozás helyett sokkal fontosabb neki a családja és a munkája. Úgy látom, dalban akarja kiírni magából a fájdalmát"

- nyilatkozta a Borsnak az énekes egyik közeli ismerőse, aki azt is hozzátette, hogy az énekes aggódik Kingáért, hisz volt párja nincs hozzászokva ehhez a nagy nyilvánossághoz.



"Ő már hozzászokott ahhoz, hogy a nyilvánosság előtt éli az életét, de Kinga, aki be van zárkózva a kisbabájukkal, sokkal rosszabbbul viseli a helyzetet. Ha pedig ez nem lenne elég, Junior a kisfia miatt is aggodik, mert nem szeretné, hogy Lacika olyasmit lásson, amit nem kellene" - mondta az ismerős.



Nem meglepő, hogy a rappernek ezek után most nem a csajozáson jár az esze.