A 100 Folk Celsius énekese, Orbán József már három éve nincs köztünk. Most Benkő László fia, Balázs elárulta, miért nem nősült meg sose, annak ellenére, hogy volt egy nő, akit mindennél jobban szeretett.

"Volt egy olyan nő az életében aki a végsőkig kitartott mellette, még Gérard Depardieut- is otthagyta érte, pedig a világsztár halálosan szerelmes volt a hölgybe. – árulta el Balázs a Best magazinnak, aki azt is elárulta, hogy az énekes sosem vágyott a kötöttségekre - Évtizedeken át kitartóan szerette Józsit. Sokáig küzdött érte, hogy rendes partnert faragjon belőle, mígnem egyszer elfogyott a türelme."

Akkoriban forgatták itthon a Cyrano de Bergerac című filmet Gérard Depardieu főszereplésével. A stábban dolgozott egy sminkes hölgy, akibe a világsztár beleszeretett. Magával vitte Franciaországba, kényeztette és feleségül is kérte, ám a hölgy nemet mondott, és hazaköltözött Orbán Józsihoz. Bár a hölgy szerette volna, ha kapcsolatuk a hagyományos mederbe terelődik - házasság, gyerek -, ezt az énekes nem akarta. Szerelme azonban így is kitartott mellette, és haláláig vele volt.