Majka és Dundika háromnapos esküvője pazar környezetben, egy Tolna megyei borbirtokon kerül megrendezésre. Az év bulijára több híresség is meghívást kapott: többek között Pápai Joci, Curtis, Ördög Nóra és Tilla már a helyszínen vannak, de szépen sorban érkeznek a vendégek a nívós eseményre.

A rapper nem szeretné, ha a sajtó munkatársai is jelen lennének az eseményen, azért még a borbirtok légterét is védik, sőt, Majka előre jelezte, hogy ha drón kerül a közelbe, azonnal hatástalanítva lesz. Ma reggel a Bors munkatársai lencsevégre kapták Hajnit, aki menyasszonyi ruháját fogta a kezében, most pedig közelebbről is lefotózták a leendő feleség ruháját, ami hófehér helyett egy rövid, tüllös, pink színű ruha.

Nos, hamarosan kiderül, a szóban forgó ruha valóban Hajnié-e, vagy esetleg az egyik koszorúslányé, mindenesetre a lesifotót IDE kattintva bárki megtekintheti.