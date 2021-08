Tóth Gabi nehéz napokon van túl, úgy tűnik azonban, nem ő az egyedüli a családban, ugyanis kislánya, Hanni is megbetegedett. Az énekesnő Instagram-oldalán mesélt a részletekről a rajongóinak.

Tóth Gabiba többen is beleálltak az utóbbi időben: először jött a hír, hogy a Sztárban sztár leszek! forgatásán Majka és az énekesnő összekülönböztek, nemrég pedig Kajdi Csaba szólt be durván az édesanyának.

Úgy tűnik, a fentiek nagyon megviselték az énekesnőt, aki Instagram-oldalán mesélte el a követőinek, hogy testileg és lelkileg is belefáradt az elmúlt hétbe. Kiderült, hogy kislánya, Hannaróza is megbetegedett, de szerencsére hamar rendbe jött, és most már újra jól érzi magát.

Gabi ritkán posztol közös képet kislányával, most azonban mégis kivételt tett. A közös fotó ITT megtekinthető.