Tóth Gabi kapja az ívet Kajdi Csabától: először az egyik fotója alatt szólt be az énekesnőnek, aztán Instagram-sztoriban fejtette ki véleményét.

Nemrég derült ki, hogy Sztárban sztár leszek! forgatásán Majka és Tóth Gabi összekülönböztek, most pedig Kajdi Csaba szólt be az énekesnőnek. Először az egyik fotója alatt csipkelődött Cyla, amit Gabi - legalábbis reakciója alapján - nagyon is komolyan vett.

Az énekesnő megosztott egy fotót arról, ahogy Dr. Erdő Péter bíborostól elismerő oklevelet vett át. Cyla ezt nem hagyta szó nélkül: Beért a hitoktatás" - írta a kép alá.Gabi pedig ezek után törölte őt, ezt állítja legalábbis Kajdi csaba az Instagram-sztorijában közzétett videón, melyet kutyasétáltatás közben rögzített.