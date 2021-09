A terhesség csodás időszak egy nő életében, ám bárhogyan is nézzük, egy valódi próbatétel is, főleg a test számára. Ráadásul a szülést követően – sok esetben – számos negatív változással is szembe kell néznie a friss édesanyának. Például striákkal, gátizomgyengeséggel vagy akár a szétnyílt hasizommal.

A terhesség alatt egy új élet fejlődik az édesanya pocakjában, ez pedig általában nyomokat hagy a legtöbb anyuka testén. Erre sokan csak legyintenek, s azt mondják, nem ár egy édes csöppségért a megnyúlt bőr vagy a megereszkedett cici – pedig ennél komolyabb, kifejezetten az egészséget érintő gondok is felléphetnek a szülést követően. Ilyen a szétnyílt hasizom is.

A has állapota nem csupán hiúsági kérdés! A lógó bőr és a csíkok sok anyukát frusztrálnak, ám ezek valóban „csak" esztétikai gondok, ellenben a szétnyílt hasizommal, amely miatt valódi egészségügyi problémák is kialakulhatnak. Ilyen például a derékfájás, a hátfájás, a kismedencei szervek süllyedése, a sérv, a vizelettartási problémák vagy a hüvelyi renyheség.

Egy kis anatómia

De mi is voltaképpen a szétnyílt hasizom? Pont az, amit a neve is sugall, azaz a függőlegesen futó, egyenes hasizmok eltávolodása. Ez teljesen normális, amikor valaki babát vár, hiszen a kicsi növekedésével a has is egyre gömbölyödik, a hasfal izmai pedig megnyúlnak és eltávolodnak egymástól, hogy helyet adjanak a kicsinek.

A szülést követően azonban a hasizmoknak vissza kellene rendeződniük, így aki még hónapok múltán is azt tapasztalja, hogy a hasfala kidülled, annál nagy valószínűséggel, a hasizmokat összetartó kötőszövet nem tudta visszanyerni az eredeti állapotát, s így az izmok is félrecsúszva maradtak. Ez könnyen ellenőrizhető, ha a hátunkra fekszünk, felhúzzuk a lábunkat, úgy, hogy a talpunk a talajon marad, majd a derekunkat leszorítva, a vállunkat viszont kissé felemelve kitapogatjuk a hasizmainkat. Amennyiben hónapokkal a szülés után az egyenes hasizmok között az ujjainkkal nagyobb – 3-4 ujjnyi – rést érzünk, akkor bizony érdemes szakemberhez fordulnunk, mert nagy valószínűséggel a hasizom nem regenerálódott.

Mit tehetünk a szétnyílt hasizommal?

Először is forduljunk szakemberhez. Keressük fel a nőgyógyászunkat, de belgyógyásszal és gyógytornásszal, vagy trénerrel is érdemes konzultálni. Utóbbi azért is fontos, mert a hasizom regenerálásához nem megfelelőek a hagyományos hasizomgyakorlatok, sőt ezekkel kifejezetten árthatunk is magunknak. A megfelelő tréning azonban úgy dolgoztatja meg az izmokat – mind tónus, mind erő szempontjából -, hogy azok középen újra összezáródjanak.

A szétnyílt hasizom regenerálása nem megy egyik napról a másikra, sok idő és kitartás szükséges hozzá, ám ha valaki türelmes, annak meglesz a szemmel is jól látható eredménye. A speciális torna az esetek 90%-ban teljesen helyre tudja állítani a hasizmot, de akinek a rendszeres edzés sem segít, annak lehetősége van műtéti korrekcióra is.

Egy kis érdekesség

A szétnyílt hasizmot szinte mindenki a várandós nők „betegségének" tekinti, holott a jelenség nem csak őket érinti. Igaz, jóval kisebb arányban, de szétnyílt hasizom előfordulhat a túlzott edzés és a nem megfelelő hasizomgyakorlatok következtében is, és a hirtelen megnyúlt kamaszoknál sem ritka.

