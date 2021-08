Nemrég röppent fel a hír, hogy talán bővül a Kinizsi-Deutsch család. Erre reagált most a színésznő.

Egy kutyasétáltatós fotón furcsán gömbölydednek tűnt Deutsch Anita pocakja, emiatt kelt szárnyra az a találgatás, hogy esetleg várandós. Most ő maga reagált a híresztelésre.