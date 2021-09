A legtöbben arra vágyunk, hogy olyan társat találjunk, akivel egy életet leélhetünk. Ám nem mindenkivel tudunk jól együttműködni egy párkapcsolatban sem. Most megmutatjuk, mely jegyek illenek legjobban egymáshoz, kikkel érdemes hosszú távon tervezni.

Előző cikkünkben megnéztük, kikkel jönnek ki legjobban a Kosok, a Bikák, az Ikrek, a Rákok, az Oroszlánok és a Szüzek. Most pedig lássuk a maradék hat jegyet.



MÉRLEG

A mérleg igazán megnyerő és kis túlzással azt is állíthatnánk, hogy ő az, aki a szerelemre született. Elbűvölő, imád udvarolni és kifejezetten vágyik arra, hogy valakivel párt alkothasson. Bár megszállottan keresi a lelki társát, akivel örökre együtt lehet, mégis szívesen flörtöl, akkor is, ha van kedvese, ugyanakkor arra is képes, hogy bocsánatot kérjen, ha megbántja a párját.

- A Mérleg nő és a Mérleg férfi az ideális párt egyaránt a Kos, az Oroszlán, a Mérleg és a Nyilas partnerben találhatja meg.

SKORPIÓ

A Skorpió igazán szenvedélyes jegy, ám érzelmeit a külvilág elől általában titkolja, mivel attól tart, ha felfedi magát, akkor sebezhetővé válik. Éppen ezért többnyire nagyon titokzatosnak tűnik, ám pont ez a rejtélyesség az, amely meggátolja abban, hogy valóban közel kerüljön hozzá a partnere. Ő az, aki teljesen szét tudja választani a szerelmet és a vágyat, így egy kis félrelépés az ő részéről beleférhet egy kapcsolatba, ám ha a másik kacsint félre, a Skorpió képtelen a megbocsátásra.

- A Skorpió nő a Bika és a Halak férfivel alkot remek párost.

- A Skorpió férfi a Bika és a Rák nő mellett érzi igazán jól magát.

NYILAS

A Nyilas kalandozó típus, aki nehezen kötelezi el magát. Ő testesíti meg a szabad lélek fogalmát leginkább, aki mindig úgy cselekszik, ahogy neki a leginkább megfelelő. Térre és kötöttségektől mentes létre van szüksége, így nem ajánlatos őt korlátok közé szorítani, mert annak mindig az a vége, hogy a Nyilas pakol és megy.

- A Nyilas nő és férfi egyaránt a Kos, az Ikrek, az Oroszlán, a Mérleg és a Nyilas partnerrel jön ki a legjobban.



BAK

A Bak kitartó, megbízható és erős a párkapcsolataiban is. Ő a rendíthetetlen szikla, amelyre nyugodtan várat lehet építeni. Kötelességtudó és felelősségteljes, így vele a jövő hosszú távon is tervezhető. Ugyanakkor az érzelmek kifejezése nem az ő asztala, ezért ne várjon tőle senki se szóvirágokat, se romantikus megnyilvánulásokat. Helyette viszont állandóságot, kiegyensúlyozottságot és érzelmi stabilitást nyújt.

- A Bak nő számára a legmegfelelőbb a Bika, a Rák és a Bak férfi.

- A Bak férfi a Bika, a Szűz és a Bak nővel alkot harmonikus párost.

VÍZÖNTŐ

A Vízöntő az egyik legkiszámíthatatlanabb jegy, amelynek tagjait meglehetősen nehéz kiismerni. Ehhez párosul még hihetetlen szabadságvágya, amelynek bármiféle korlátozását nagyon nehezen viseli. Még hírből sem ismeri a féltékenységet, így azzal sem tud mit kezdeni, ha párja azért veszekszik vele, mert egy kicsit flörtölt valakivel. Az intimitással is akadnak gondjai, mivel őt inkább az intellektus és a ráció villanyozza fel.

- A Vízöntő nő a Kos, az Oroszlán és a Vízöntő férfi mellett tud leginkább kibontakozni.

- A Vízöntő férfi számára az Oroszlán és a Vízöntő nő lehet az igazi.





HALAK

A Halak jegy szülöttei valódi romantikusok, akik rózsaszín szemüvegen keresztül nézik a világot. Ők azok, akik testestül-lelkestül egyesülni kívánnak a kiválasztottjukkal. Naivak és kissé bizonytalanok, ezt pedig sokszor kihasználja a környezetük, amit ők egyáltalán nem vesznek zokon, hiszen tökéletesen tudnak azonosulni más emberek érzéseivel, gondjaival.

- A Halak nőhöz legjobban a Rák, a Szűz vagy a Halak férfiak illenek.

- A Halak férfi számára a Rák, a Szűz, a Skorpió és a Halak nő lehet az eszményi.