Fekete Dávid már majdnem négy hónapja ül börtönben, és egyik áldozata szerint nagyon rosszul viseli a bezártságot. Teljesen összetört és már azzal fenyegőzik, hogy véget vet az életének.

Kihasznál minden lehetőséget, minden színjátékot arra, hogy hasznot produkáljon a börtönben is. Gyakorlatlag megpendítette az öngyilkosság kísérletét"

- nyilatkozta az arcát nem vállaló férfi a Tények Plusznak, aki azt is elmondta, hogy az énekes állítólag már máskor is tett arra utalást, hogy legszívesebben véget vetne életének, így ez nem újkeletű dolog. Dávidnak most börtönpszichológushoz kell járnia, egykori áldozata szerint mindent elkövet, hogy szabadon engedjék.