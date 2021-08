Fekete Dévid sikkasztás miatt ül a győri börtönben, mióta bekerült, azóta nem látta a gyerekeit, nem is kéri feleségét, hogy vigye be őket, mert tudja, hogy a börtön nem gyerekeknek való hely. Még a volt énekes számára is meglehetősen veszélyes.

A Blikk információi szerint ugyanis halálos fenyegetéseket kapott.

Szorul a hurok a nyaka körül! Megfenyegették bent a bűnözők, ami nem tréfa. Annak a pesti bandának ülnek bent tagjai, akikkel Fekete korábban üzletelt. Rajtuk keresztül üzent a főnök, hogy messzire elér a keze, erre gondoljon, ha beszélni akar" - mondta egy informátor.

A rendőrség folyamatosan végzi a kihallgatásokat. Fekete Dávid elsősorban autókkal üzletelt, de hamis műkincsekkel is. A hatóság a nyomozás során jutott el banda vezetőjéhez, amely nem jelent jót Dávidnak.

Amikor kiderültek a simlisségek, már akkor megkeresték Feketét, majd lefektették a játékszabályokat, ami szerint játszania kell, ha hűvösre kerül. Úgy tűnik, fel kellett frissíteni az emlékeket. Kár velük packázni, mert nem válogatnak az eszközökben" - mondta az illető. Dávid ezeknek az embereknek nem tartozott. Mint korábban kiderült, voltak olyan üzletfelei, akiktől fél, ennek a bandának a tagjai azok közé tartozhatnak. Hetente kétszer látogatták meg az énekest Győrben és mindent vittek tőle, amit tudtak.

A kriminálpsztichológus szerint ritka, hogy itthon valaki ilyen fenyegetést kapjon a börtönben.

"Minden lehetséges, akár az is, hogy életveszélyes fenyegetést kapott, de azért azt tudni kell, hogy a börtön elég zárt világ, odáig nehéz elérni. A bűntársakat elkülönítik, ügyelnek arra, hogy ne találkozzanak, ne egy folyosón legyenek" - mondta. Elárulta, mi a jellemzőbb a fogvatartottakra. "A középkorú fogvatartottakra jellemző, hogy kitalálnak olyan, valójában nem is létező történeteket, amivel azt próbálják bizonyítani, hogy veszélyben vannak. Így próbálnak előnyösebb helyzetbe kerülni a börtönön belül."