Fluor Tomi és Szabó Zsófi folyamatosan piszkálják és ugratják egymást, eddig főként Instagramon keresztül üzengettek; az Álarcos énekesben viszont nyomozóként már együtt is dolgoznak. Miközben a rajongók arra várnak, hogy mikor jön már össze a két szingli fiatal, ők továbbra is csak szórakoznak és nyíltan flörtölnek egymással mindig, amikor csak tehetik. A közös szereplés pedig sok alkalmat ad erre, amit Fluor ki is használt: igazán huncut fotót lőtt Zsófiról, a fenekére irányította a nagyítót, így a képen úgy néz ki, mintha terpesztene a műsorvezető.