Schobert Norbi saját felelősségére elhagyta a kórházat , miután szentendrei otthona előtt sztrókot kapott és két műtéten is átesett. Az ok az volt, hogy szerette volna Rubint Rékával tölteni a 19. házassági évfordulójukat.

Schobert Norbi és Rubint Réka 20 éve alkotnak egy párt és 19 éve házasok. Norbi egy hónap udvarlás és 10 nap együttélés után kérte meg Réka kezét, szerelmük pedig azóta is töretlen. A sztárpár a tegnapi napon ünnepelte 19. házassági évfordulójukat, mely kapcsán Norbi saját felelősségére még a kórházat is elhagyta. A fitneszguru Facebook-oldalán is megemlékezett a jeles napról, megosztott egy 19 évvel ezelőtti és egy mai közös fotót Rékával: a poszt mellé az alábbiakat írta:

Ma vagyunk 19 éves házasok és 20 éve együtt! Köszönöm Istenem és Szerelmem! Köszönöm, hogy kaptam még egy esélyt és köszönöm a sok jókívánságot!"

Réka is megható sorokkal üzent Norbinak Instagram-oldalán: