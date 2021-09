Mihalik Enikő a gyermekágyi időszakról beszélt egy interjúban. A gyönyörű anyuka nem tagadta, hogy amennyire csodálatos az anyaság, annyira nehéz is.

Kislánya születése előtt Enikő sok dolognak utána olvasott, de már tudja, hogy vannak olyan dolgok, amelyekre egyetlen szakirodalom sem ad választ.

„A szememre is olvasták, hogy azért nem megy úgy, ahogy kéne, mert nem próbálkozom eléggé. Van, amikor nagyon sok tej van, akkor fáj, akkor az a baj. Aztán amikor meg nincs elég, akkor viszont jön a pánik és a stressz, akkor meg az a baj" – mondta Mihalik Enikő a Mesélj, Anyukám! podcast házigazdájának, Zubor Rozinak egy interjúban.

A beszélgetés fő témája az anyatejes táplálás volt. Enikő elmondta, hogy tudatosan készült a szoptatásra, sok szakirodalmat elolvasott, de ezekkel a legnagyobb problémája az, hogy csak arról írnak, hogy kell helyesen csinálni, arról nem, hogy ha nem megy, min kell változtatni.

„Felkészítettek rá, hogy nehéz lesz. De közben most mégis úgy érzem, hogy erre egyszerűen nem lehet előre felkészülni. (...) „Segít, persze, de

az éjszakák kegyetlenek tudnak lenni, amikor a baba mondjuk eltolja magát, nem akar szopizni, ő is sír, én is sírok, mert nem értem, hogy miért nem akar szopizni, és közben tudom, hogy miattunk a férjem sem tud aludni. Amennyire szeretem a kislányomat, és boldog vagyok, annyira nehéz is ez az egész. Az elmúlt hetekben nem volt még olyan nap, hogy ne sírtam volna el magam.

Akár szoptatás közben is, otthon evés közben, a zuhany alatt, vagy a parkban, sétálás közben"

-mesélte Enikő, aki sokat sír, mióta anya lett.