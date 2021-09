Szeptember 12-én délelőtt Lana Del Rey megosztott egy videót Instagram-oldalán, melyben arról beszélt, hogy egy időre deaktiválja az összes közösségi média-fiókját. Ezt leginkább azzal indokolta, hogy több olyan projekten dolgozik, melyek megkívánják a privát szférát és az átláthatóságot - írja az NME.

Az énekesnő megköszönte a rajongóknak az eddigi támogatást, és arról is biztosította őket, hogy továbbra is dolgozni fog szólóalbumán és zenei projektjein, mivel még mindig imádja, amit csinál. Ugyanakkor szeretné egyéb készségeit és az érdeklődési körét is fejleszteni.