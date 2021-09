A TikTokon tálalt ki a McDonald's egyik volt dolgozója. Elmondta, mi zajlik ott, ahova a vendégek nem láthatnak be.

Arról is beszélt, hogy a vegetáriánus étel nagy eséllyel érintkezik hússal, és az is előfordulhat, hogy a jég a koszos kőről landol a poharadba. Azt is elmesélte, hogyan szívatják meg a bunkó vendégeket.

A volt dolgozó elmondta, hogy bár szemtől szemben mindig kedvesek a vendéggel, azoknak, akik pofátlanok vagy arrogánsak, többet kell várniuk ez ételre, az ilyen autósokat pedig a várakozó parkolóba küldik és "megfeledkeznek" róluk egy időre.