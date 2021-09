Hetek óta nem javul Sydney van den Bosch állapota. A Szerencskerék háziasszonya szeptember elején esett át egy egy fül-orr-gégészeti műtéten, ugyanis egy polipot kellett eltávolítani az arcüregéből.

A gyógyulás azonban jócskán elhúzódik, a Blikknek a modell elárulta, hogy sokkal nagyobb a baj, mint azt korábban gondolta.

"Sajnos, a beavatkozás néhány arcideget is érintett, ezáltal a gyulladás is nagyobb mértékű, illetve a gyógyulás is hosszabb lefolyású. Nem éppen fájdalommentes, ráadásul az érintett terület ideiglenesen érzéketlenné vált, ami némileg a beszédemet, valamint az étkezést is megnehezíti számomra" - magyarázta a lapnak Sydney, aki bízik benne, hogy hamarosan javul az állapota.

"A rendszeres kontroll mellett megfelelő gyulladáscsökkentőkkel és pihenéssel igyekszem átvészelni ezt az időszakot" - tette hozzá a modell.