Már korábban is pletykáltak arról, hogy összejött az Exatlon két versenyzője, Halász Vivien és Kővári Viktor. Most pedig kiderült, hogy a hír valószínűleg igaz.

Vivien a Bajnokok csapatát erősítette, Viktor pedig a Kihívókét. Egymás ellen harcoltak a játékban, ám a műsor vége után itthon is tartották a kapcsolatot. Mindketten több közös fotót is posztoltak, ám mindig nagyobb társasággal fényképezkedtek - egészen mostanáig.

Természetesen most sem közös, szerelmes képről van szó, viszont napok óta mindketten Olaszországból jelentkeznek be, ugyanazokról a helyszínekről. Posztoltak képet Velencéből és Bibionéból is. A rajongók biztosak benne, hogy együtt utaztak el.