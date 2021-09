Hatalmas az öröm Czutoréknál, ugyanis nemsokára bővül a család: a Belmondo frontemberének felesége, Zsanett kisbabát hord a szíve alatt.

Zoli a Blikknek elmondta, hogy képtelen volt nemet mondani felesége kérésére, amikor felvetődött a harmadik közös baba gondolata.

"Zsani egy-két éve már forgatja a fejében ezt a baba dolgot. Nyilván nekem már egészen sok gyermekem van, mert az öt azért, akárhogyan is nézzük, nem kevés. Viszont Zsanettől eddig csak fiú- gyermekeim születtek, ő pedig nagyon szeretne egy kislányt is. Felvetődött bennem a kérdés, hogy vajon annak ellenére, hogy már van sok gyermekem, megtehetem-e azt a szerelmemmel, az életem párjával, hogy elveszem tőle azt a lehetőséget, hogy szüljön egy lányt is, vagy legyen a fiainak is egy édestestvére, aki kislány?!

Arra a következtetésre jutottam, hogy teljesen mindegy, hogy én hány éves vagyok, ha mi szeretjük egymást, akkor meg kell adnom a feleségemnek azt a lehetőséget, hogy szüljön egy kislányt is" - mondta a lapnak a zenész, aki azt is elárulta, hogy a baba egészséges, a nemét viszont egyelőre még nem tudják.