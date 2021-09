Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc szeptember 24-én fogadtak örök hűséget egymásnak, a titkos esküvőről pedig egyre több részletre derül fény. A meghívottak egy rövid névsora is kikerült már, de egy bennfentes is elárult információkat az eseményről, ahogy azt is tudhatjuk, ki volt az a világsztár, aki fokozta a hangulatot a nagy napon, ahol olyan ételeket szolgáltak fel, mint a homár, a szusi vagy éppen a kaviár.

Maga Várkonyi Andrea osztott meg néhány fotót az esküvőről, melyen ő és Lőrinc láthatóak. A képek alapján mindenki számára világossá vált, hogy az egykori műsorvezető különleges ruhában mondta ki a boldogító igent. Kiderült, hogy a Mérő Péter által tervezett darab több mint egy hónapon át készült, külföldről hozatott anyagból.

"A tervezésnél Andreának konkrét elképzelései voltak például arról, milyen legyen a kialakítása. Tudta, hogy - a hagyományokat követve - nem szeretne ujjatlan darabot, ahogyan a dekoltázs mélységével kapcsolatban is megjelölte, milyenre vágyik. Andrea szeretett volna egy klasszikus, elegáns, mégis modern és izgalmas esküvői ruhát, ezért is esett a választás erre a geometrikus mintájú, gyöngyökkel és flitterekkel díszített tüll anyagra, amelyet külföldről hozattunk. Fontos volt, hogy ne legyen hivalkodó, mégis méltó legyen az eseményhez és a viselőjéhez" - mondta a Blikknek a divattervező.

"Most nagy divat, hogy nem fehérben mennek férjhez a hölgyek. Itt is szóba került az ekrü és a pezsgőszín is, végül az utóbbira esett a választás. Azt gondolom, nagyon visszafogott, egyben elegáns lett a végeredmény, csak diszkréten hangsúlyoztuk a vonalait, igyekeztünk olyan sziluettet készíteni ami a legjobban állt Andreának. Nem volt nehéz dolgunk, mert Andrea alkata nagyon nőies így könnyen és jól öltöztethető, akivel nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, mivel száz százalékig bízott a javaslataimban" - tette hozzá