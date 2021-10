Néhány hete még te is élvezettel szürcsölted a jeges Aperol Spritzedet, miközben a nyári szellő a hajadat borzolta? Igen, évek óta ő a koktélok királynője, ám most úgy tűnik, hogy új trónkövetelő tűnt fel a láthatáron, méghozzá a gin-tonik.

A koktéloknak van valami dekadens bájuk. Színes, szagos, kissé csicsás italok, amelyek a legtöbb ember szívét megdobogtatják. Miért? Mert olyan jól néznek ki, és mert azt gondoljuk, hogy egyszerű halandó úgysem tudja elkészíteni ezeket a különlegességeket. Ráadásul mindig akad egy-egy favorit, amely időszakosan a legfelkapottabb jelzőt is megkapja, így boldog-boldogtalan azt szürcsöli. Ilyen volt az elmúlt időszakban az Aperol Spritz, amelyet azonban, úgy tűnik, letaszít a népszerűség trónjáról a gin-tonik.

A gin-tonik nem valami új koktél, az itallapokon már évtizedek óta fellelhető, ám az utóbbi időkben nem számított túl divatosnak a gint tonikkal vegyíteni. Aztán jött valaki, aki azt mondta, miért lenne csak ennyi a gin-tonik? Nézzük meg, milyen drága – és még annál is drágább - ginek találhatóak a piacon, kutassunk fel vagy készítsünk különleges tonikokat, adjunk az egészhez egy csipet varázslatot különféle érdekes hozzávalók személyében és csiribí-csiribá máris megszületett az újhullámos gin-tonik, amely most kenterbe ver bármilyen más koktélt.

A gin

A gin egyébként régóta kedvelt alkoholos ital, amelynek aromáját a közönséges boróka tobozbogyója adja. Valójában két nagy csoportra osztható: az egyik, amikor a szeszbe borókabogyót és egyéb fűszereket áztatnak, majd újra lepárolják, a másik pedig, amikor az alkoholt egyszerűen különféle kivonatokkal vagy aromákkal ízesítik. A gin alkoholtartalmának az Európai Uniós szabályok szerint minimum 37,5 %-nak kell lennie.

Manapság nagyon sokféle gin kapható, hiszen az ízesítésnek csak a fantázia szabhat határt. Létezik citromos, narancsos, epres, garpefruitos, de aloés is, sőt a különféle fűszeres ginekről sem feledkezhetünk meg.

A tonik

A gin-tonik másik főszereplője a gin mellett természetesen a tonik, amely az utóbbi évekig nem igazán tűnt túl izgalmas összetevőnek. Édeskés, kesernyés, buborékos és nagyjából ennyi. Ám a gin-tonik térhódításának köszönhetően a tonikok is egyfajta evolúción mentek keresztül és megszülettek az új generációs típusok. Ezek, akárcsak az ízesített ginek, lehetnek citromosak, grapefruitosak, de akár virágos aromájúval vagy fűszeressel is találkozhatunk.

A gin-tonik

A gin és tonik mellett azonban – hiába választhatunk nagyon extra ginek és tonikok közül – az igazán fancy gin-tonik nem nélkülözheti az extra hozzávalókat sem, azokat, amelyek mind látványra, mind ízre (még jobban) feldobják ezt az alapvetően egyszerű koktélt.

Ezek lehetnek különféle fűszerek, mint a rózsabors, a fahéj vagy a kardamom, lehetnek virágok, mint a szárított perzsa rózsabimbó, a levendula vagy a hibiszkusz, gyümölcsök, mint az aszalt narancs, liofilizált málna, eper, áfonya, de szinte bármi, hiszen az ízeknek csak a képzeletünk szabhat határt.

Ne féljünk kísérletezni, például itt ez a remek rózsaszín grapefruitos gin-tonik:



Hozzávalók

4 cl citrusos gin

150-200 ml indian vagy pink grapefruit tonik

egy szelet friss vagy szárított grapefruit

egy szál rozmaring



Elkészítés

Egy öblös poharat tölts meg jéggel, öntsd rá a gint, húzd fel a tonikka, dobd bele a grapefruitot és keverd meg a rozmaringszállal.



Kellemes koktélozást!