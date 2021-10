Kamarás Iván átesett a tűzkeresztségen a TV2 Dancing with the Stars első adásában. Bár a színész nagyon izgult, 1-2 órával később a mosoly már levakarhatatlan volt az arcáról.

Kamarás Iván nagyon izgult a Dancing with the Stars első adása előtt, de sokat segített neki, hogy táncpartnere, Anna, nagyon nyugodt volt. Az adás előtt még aludt is egy órát az öltözőben, míg Iván meditált, hogy oldja a feszültséget. Az adás után 1-2 órával jött a "megcsináltuk" érzés, utána már nem lehetett a mosolyt levakarni az arcáról. A színésznek ez egy nagyon új terep és édesanyjának is szeretne bizonyítani.

Nehéz kör ez, nagyon magasan van a léc, hiszen anyukám Kossuth-díjas táncművész, a Pécsi Balett ügyvezetője. Munkát még nem ajánlott...:) Úgyhogy a következő adásban is neki szeretnék bizonyítani, innen is üzenem, hogy csak figyelj, Anyuka!"

Szerencsére Annával nagyon jó párost alkotnak, Anna nemcsak fantasztikus táncos, hanem remek pedagógus és kiválóan ért ahhoz, hogy Iván is elhiggye: meg tudja csinálni!

Ő nemcsak táncpartnerem, hanem az én önbizalmam is, akire támaszkodhatom a parketten, szó szerint és átvitt értelemben is. Én hajlamos vagyok elveszni a részletekben, ő nagyon fókuszált. Ha elkezdek valamin görcsölni, ő csak annyit mondd: ezzel te ne foglalkozz. Az első adás előtt azzal töltött fel, hogy tökéletesen kész vagyok a feladatra, csodás leszek, ez már az enyém, a miénk."

A biztatás annyira jól sikerült, hogy Iván valóban imádta a tánc minden percét. Megszállottan maximalista, így szívét-lelkét belerakja a táncba, ahogy az összes szerepébe is. A többi pedig, ahogy ő mondja: "a zsűri, a nézők és anyukám dolga".