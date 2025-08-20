Budapesten kávézgatott Kylie Jenner és Timothée Chalamet: fotón a sztárpár

Hosszabb kihagyás után újra együtt mutatkozott Kylie Jenner és Timothée Chalamet – ezúttal nem Los Angelesben vagy Párizsban, hanem egy budapesti kávézóban. Néhány nappal azután bukkanta fel hazánkban, hogy egy bennfentes a People magazinnak arról beszélt, a sztárpár hosszú heteket töltött külön, és ez a kapcsolatuk végét is jelentheti.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner Budapesten vannak

Forrás: WireImage

Augusztus 19-én, kedden egy belvárosi kávézó osztott meg egy fotót az Instagramon, amelyen két alkalmazott pózol Kylie Jennerrel és Timothée Chalamet-val. A kép gyorsan körbejárt az interneten, hiszen ez volt az első alkalom, hogy a párt újra együtt látták azóta, hogy hetekre eltűntek a nyilvánosság elől. A színész baseballsapkában látható a fotón, pólóját még a füleire is ráhúzta – a rajongók szerint ez is azt támasztja alá, hogy a Dűne: Messiás forgatása miatt leborotválta a haját.

„Ma Kylie Jenner és Timothée Chalamet csak úgy besétáltak a budai kávézónkba, annyira össze voltunk zavarodva, hogy alig tudtunk koncentrálni, de szerintem az arcunkon látszik. Hála istennek mindenki rájuk nézett nem ránk! Szuperkedvesek és aranyosak voltak, köszönjük, hogy eljöttek @kyliejenner @tchalamet" - áll a kávézó közösségi oldalán.

A páros utoljára júliusban töltött együtt egy kis időt, amikor Saint-Tropez-ben töltöttek el egy romantikus hétvégét. Azóta nem mutatkoztak együtt: Chalamet Csehországban és Magyarországon dolgozik a Dűne folytatásán, míg Jenner Los Angelesben maradt - ide köti a munkája és a gyermeke is.

Egy közeli forrás a People magazinnak elmondta, hogy a két híresség számára nehét ez sz időszak, de „igyekeznek működtetni a kapcsolatot”. „Bár Kylie-nak van magángépe, a repülőút így is 12 óra. Gyereke van és dolgozik is. Nagy felelősség hárul rá Los Angelesben, ráadásul Timothée napjai is teljesen be vannak táblázva” – magyarázta a bennfentes, hozzátéve: „A legtöbb napon FaceTime-oznak. Hiányoznak egymásnak.”

A kétgyermekes Jenner több hetet is Európában töltött a nyár során. Részt vett Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjén Velencében, majd onnan utazott tovább Saint-Tropez-be, hogy Chalamet-vel töltsön egy hétvégét. Egy korábbi forrás szerint „Kylie nagyon izgatott volt” a találkozás miatt, mivel az esküvő előtt már hosszabb ideje nem látták egymást. „Már csak néhány napjuk volt együtt, mielőtt Timothée Prágában kezdte meg a munkát. De ők már hozzászoktak ehhez az időbeosztáshoz” – mondta akkor.