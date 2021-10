Dr. Hevesi Kriszta és Baranya Dávid, a Dancing with the Stars második adásának veszélyzónás táncosai épphogy csak nem estek ki a műsorból.

A pszichológus, mint mondta, akasztották a hóhért, hiszen a stressztűrést tanítja ugyan, de most alkalmaznia is kellett. A táncospár a műsor után a Life.hu-nak nyilatkozott, amiben egy fontos kérést is intéztek a nézőkhöz.

"Én ezt borzasztóan élvezem, és ezért lettem volna nagyon szomorú, hogy ha vége van. Azt hittem, az első adás lesz a legnehezebb..."

-mondta Hevesi Kriszta, aki az alábbi videóban mesélt arról, milyen érzés volt a kiesés közelében állni.